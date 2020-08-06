Шахтар Вернидуба дотиснув Динамо Мілевського та Хачеріді – "гірники" втримують лідерство чемпіонату Білорусі

Солігорський Шахтар обіграв Динамо Брест у рамках 21-го туру чемпіонату Білорусі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 21 тур

Шахтар С – Динамо Брест – 1:0

Гол: Подстрелов (78)

Шахтар Вернидуба вирвався в одноосібні лідери – команда українця має божевільну безпрограшну серію в Білорусі

Команда українського тренера Юрія Вернидуба продовжує боротися за чемпіонство у Білорусі. У матчі чергового туру тамтешньої першості Шахтар обіграв брестське Динамо, дотиснувши команду наприкінці напруженого поєдинку. М'ячем відзначився уродженець Білорусі Дмитро Подстрелов.

За команду з Бреста виступали Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді. Ніхто з них не відзначився результативними діями на полі, проте троє отримали попередження.

Перемога у 21 турі стала для Шахтаря третьою поспіль, а безпрограшна серія команди налічує вже аж 16 матчів.

Завдяки цій перемозі команда Вернидуба утвердила свої позиції на вершині турнірної таблиці – в її активі 43 пункти. А от Динамо Брест втратило шанс увірватись у п'ятірку перших команд – воно посідає сьоме місце та набрало 29 очків у 21-му турі.

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