Донецкий клуб скоро начнет турне в поддержку Украины в войне с путинской Россией.

Олимпиакос станет первым оппонентом "горняков" в серии товарищеских матчей, сообщает официальный сайт греков . Поединок "за мир и завершение войны" состоится уже завтра, 9 апреля, стартовый свисток раздастся в 20:00.

Де Дзерби присоединился к Шахтеру в Турции

Стоимость билета на стадион 46-кратных чемпионов Греции составляет 10 евро, а для владельцев абонементов вход будет бесплатным. Вырученные средства будут переданы в поддержку беженцев из Украины.

Напомним, Шахтер вслед за Динамо отправился в благотворительное турне. 13 апреля дончане должны встретиться с Бешикташем, 14-го – с гданьской Легией, а 19-го – с Фенербахче. Далее среди соперников ожидаются Севилья, Хайдук (Сплит), ПСЖ, Лацио и другие.