Донецький клуб дуже скоро розпочне турне на підтримку України у війні з путінською Росією.

Олімпіакос стане першим опонентом "гірників" у серії товариських матчів, інформує офіційний сайт греків. Поєдинок "за мир і завершення війни" відбудеться вже завтра, 9 квітня, стартовий свисток пролунає о 20:00.

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Вартість квитка на стадіон 46-разових чемпіонів Греції становить 10 євро, а для власників абонементів вхід буде безкоштовним. Виручені кошти будуть передані на підтримку біженців з України.

Нагадаємо, Шахтар слідом за Динамо вирушив у благодійне турне. 13 квітня донеччани мають зустрітись із Бешикташем, 14-го – з гданською Легією, а 19-го – з Фенербахче. Далі серед суперників очікуються Севілья, Хайдук (Спліт), ПСЖ, Лаціо та інші.

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