Итальянский тренер, в отличие от нескольких своих ассистентов, не покинул команду в сложное время.

Как сообщалось ранее, 42-летний Роберто Де Дзерби решил продолжить работу с Шахтером, хотя несколько его ассистентов не планируют возвращаться в клуб после начала полномасштабной войны в Украине. Наставник якобы имел несколько предложений, но не захотел бросать команду.

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Вечером 7 апреля итальянский тренер, который в конце февраля уехал из Украины, прибыл в расположение команды в Турции. Об этом донецкий клуб оперативно отчитался, выложив фото Де Дзерби с Дарио Срной. "Снова вместе", – подписал Шахтер фото в Twitter.

Напомним, "горняки" получили официальное разрешение уехать из Украины и накануне прибыли в Стамбул. Шахтер, как и Динамо, планирует сыграть серию благотворительных матчей в поддержку Украины.

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