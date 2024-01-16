Полузащитник Дэнил Кастильо, не имеющий игровой практики в Шахтере, продолжит карьеру в белградском Партизане.

Шахтер решил отдать 19-летнего Дэнила Кастильо в аренду. Ближайший год эквадорский опорный полузащитник проведет в составе Партизана, сообщает Telegraf.

Шахтер за копейки официально продлил аренду звездного легионера – "горняки" хотели полноценный трансфер

По данным источника, игрок уже прибыл в расположение лидера чемпионата Сербии. В скором времени о переходе объявят официально. В составе Партизана Кастильо заменит Кристьяна Белича, который продолжит карьеру в АЗ Алкмаар.

Как известно, главным тренером Партизана является Игор Дуляй, выступавший за Шахтер с 2004 по 2010 год и выигравший с "горняками" Кубок УЕФА. Впоследствии серб работал в тренерском штабе Паулу Фонсеки. 44-летний Дуляй является другом Дарио Срны – именно их хорошие отношения стали ключевым фактором в переходе, ведь на эвадорца претендовали еще три клуба, названия которых не уточняются.

Дэнил Кастильо перебрался в Шахтер летом 2023 года, но не имеет игровой практики в украинском гранде. Эквадорский опорник вышел на поле всего 6 раз, наиграв 41 минуту.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?