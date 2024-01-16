Півзахисник Деніл Кастільйо, який не має ігрової практики в Шахтарі, продовжить кар'єру в белградському Партизані.

Шахтар вирішив віддати 19-річного Деніла Кастільйо в оренду. Найближчий рік еквадорський опорний півзахисник проведе у складі Партизана, повідомляє Telegraf.

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За даними джерела, гравець вже прибув у розташування лідера чемпіонату Сербії. Незабаром про перехід оголосять офіційно. У складі Партизана Кастільйо замінить Крістьяна Беліча, який продовжить кар'єру в АЗ Алкмар.

Як відомо, головним тренером Партизана є Ігор Дуляй, який виступав за Шахтар з 2004-го по 2010 рік і виграв з "гірниками" Кубок УЄФА. Згодом серб працював у тренерському штабі Паулу Фонсеки. 44-річний Дуляй є другом Даріо Срни – саме їхні добрі стосунки стали ключовим фактором у переході, адже на евадорця претендували ще три клуби, назви яких не уточнюються.

Деніл Кастільйо перебрався до Шахтаря влітку 2023 року, але не має ігрової практики в українському гранді. Еквадорський опорник вийшов на поле лише 6 разів, награвши 41 хвилину.

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