Полузащитник Манор Соломон присоединился к остальной команде в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Фенербахче нацелился на звездное трио Шахтера

В первые дни войны израильтянин смог эвакуироваться в Польшу, после чего должен был улететь на родину. Позже ряд источников сообщил о договоренности Шахтера с Фулхэмом по трансферу полузащитника. "Горняки" получат за 22-летнего игрока 7,5 млн евро, но Соломон присоединится к лондонцам только летом. Сейчас хавбек тренируется с Шахтером и готов выступать в благотворительных матчах в поддержку Украины.

Напомним, ранее почти все легионеры дончан, кроме бразильца Марлона, отказывались возвращаться в расположение команды даже за пределами Украины. Следующий спарринг Шахтер проведет завтра в 17:00 против Фенербахче.

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