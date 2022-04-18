Півзахисник Манор Соломон приєднався до решти команди в Туреччині, повідомляє прес-служба клубу.

Фенербахче націлився на зіркове тріо Шахтаря

У перші дні війни ізраїльтянин зміг евакуюватися до Польщі, після чого мав полетіти на батьківщину. Згодом низка джерел повідомила про домовленість Шахтаря з Фулхемом щодо трансферу півзахисника. "Гірники" отримають за 22-річного гравця 7,5 млн євро, але Соломон приєднається до лондонців лише влітку. Зараз хавбек тренується з Шахтарем і готовий виступати у благодійних матчах на підтримку України.

Нагадаємо, раніше майже всі легіонери донеччан, окрім бразильця Марлона, відмовлялися повертатися в розташування команди навіть за межами України. Наступний спаринг Шахтар проведе завтра о 17:00 проти Фенербахче.

Що робити з Ярославом Ракицьким?