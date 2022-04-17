Представители дончан пользуются спросом на рынке. В Турции положили глаз на Марлона, Исмаили и Давида Нереса.

Звездное трио оказалось на радарах Фенербахче, передает Takvim . Турецкий гранд следит за бразильцами уже долго, особенно за Марлоном и Исмаили.

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Уже 19 апреля Шахтер и Фенербахче сыграют в благотворительном спарринге в поддержку Украины, после чего "желтые канарейки" хотят обсудить возможность подписания желаемых игроков по наиболее доступной цене.

Заметим, что большинство легионеров "горняков" нашли клуб после того, как ФИФА предоставила им временный статус свободных агентов. Марлон, Исмаили и Нерес оказались в когорте оставшихся в Шахтере.

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