После того как Сергей Ребров, которого избрали вице-президентом УАФ, заявил, что стоило бы возродить чемпионат U-21, который будет очень важным для института сборных, в украинском футболе завязалась дискуссия по этому вопросу.

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Часть клубов поддержала эту идею (Динамо, Александрия), кто-то воздержался, отметив, что пока нет решения, не о чем говорить (Полесье, Оболонь). Были и такие, кто выступил категорически против (Рух, Заря). Свой вариант предложил СК Днепр-1.

Высказался по поводу возобновления ранее отмененного турнира и Шахтер. "Мы не поддерживаем идею возвращения чемпионата U-21. Это будет сильное финансовое давление на клубы", – цитирует Tribuna заявление клуба.

Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел на 4-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 31 очко. От лидера – Кривбасса – "горняки" отстают на 3 пункта и имеют 2 игры в запасе.

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