Розе мгновенно перевоплотил Лейпциг

Лейпциг после позора с Шахтером уволил тренера. Вместо Доменико Тедеско пришел Марко Розе. Это не просто смена наставника – это смена стиля. Тедеско погнали в частности за футбол, не соответствовавший концепции РБ. И сразу взяли воспитанника этой школы, чтобы вернуть динамичную игру с высоким прессингом и молниеносными атаками. Розе оперативно вертикализовал Лейпциг.

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Марко нашел место в составе для старых знакомых по Зальцбургу (Собослай, Шлагер, Айдара) и добавил интенсивности. На выходных "быки" разгромили Борусию, а сегодня играли лучше Реала. Агрессивный прессинг и хорошая реакция в переходных фазах создали Мадриду большое количество проблем. Нкуунку еще в первом тайме трижды выходил на ударную позицию и должен был наказывать Реал.

Удивительный план Анчелотти помог гостям

Реал также собрался высоко прессинговать. Карло Анчелотти почему-то решил посоревноваться в интенсивности и скорости с мастерами такого режима. Получилось плохо, конечно. Если бы не крутая игра Куртуа, хозяева не раз вынимали бы из ворот после моментов Нкунку. Партнеры выводили Кристофера на удар резкими комбинациями в касание. Одна из таких завершилась падением француза в штрафной – судьи проигнорировали эпизод.

Лейпциг лучше распоряжался пространством, пользуясь высокой линией обороны Реала. Вернер уже традиционно магически подыгрывал, но ужасно завершал атаки. РБ использовал асимметрию с подключением Раума слева. Когда прессинг Мадрида давал трещину – Лейпциг за две передачи доходил до владений Куртуа. У Реала в это время моментов было мало. Лучшие: подача на Рюдигера и дальний выстрел Модрича.

Класс Реала и новый лидер Вальверде

С середины второго тайма ситуация поменялась. Немцы уже не выдерживали такую ​​интенсивность, поэтому чаще опускались в низкий блок и позволяли Реалу долго разыгрывать мяч. Однако мадридцы в позиционных атаках слабы – без движения Бензема козырей не так много. Очевидно, что лучшие моменты Реал создал на контратаках. Ключевым в таком режиме стал реактивный Вальверде, переместившийся с фланга в центр.

Первый контрвыпад реализовать не удалось, второй также (запорол Родриго), а третий стал результативным. Реал немного затянул атаку, но Лейпциг все равно не успел всей командой вернуться. Разбитой структурой "быков" пользовался Вальверде. Асенсио рывком стянул оборону в центр и оставил уругвайца одиноким на гектаре свободного пространства. Феде разобрался отлично – левой положил в угол.

Реал одержал вторую победу в Лиге чемпионов и с 6 очками возглавил группу Шахтера. Как и с Селтиком, мадридцы имели большие проблемы в первой половине встречи, но во втором тайме склонили чашу весов в свою пользу. В компенсированное время Асенсио поставил красивую точку с передачи Крооса. Лейпциг с нулем очков на дне группы, но сегодня саксонцы выглядели на уровне ЛЧ, а не как с Шахтером.

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