Милан на своем поле принимал неожиданного лидера группы Е – Динамо Загреб. Хорваты в первом матче сенсационно одолели Челси, что стоило работы Томасу Тухелю, в то время как итальянцы расписали ничью с Зальцбургом. Отступать подопечным Стефано Пиоли было некуда...

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Хозяева с первых минут бросились на ворота Динамо, но гости удачно отбивались. Первый опасный момент возник на 6-й минуте, когда Тонали головой пытался замкнуть навесную передачу в штрафную, но получилось значительно выше. Вскоре Жиру попытался пробить из-под защитника – тоже слишком высоко. Загребцы в первые 10 минут почти не пересекали середину поля, держа оборонительные редуты у своих ворот. Освоившись и акклиматизировавшись, они дальними ударами стали проверять Меньяна на бдительность. Жиру потерял шанс, пытаясь сыграть по-пижонски – оказавшись один на один перед голкипером он, после заброса за спины защитников, решил замкнуть пяткой, но банально не попал по мячу.

На 20-й минуте Леау убежал от защитников, ворвался в штрафную и уже приготовился бить, однако защитник в последний момент успел выбить на угловой. Впоследствии Беннасер решился на удар с дальней дистанции, но Ливакович в прыжке сумел выбить кулаками в поле. Леау стрелял с левого фланга из пределов вратарской – защитник собой заблокировал удар. К середине первого тайма по ударам Милан преобладал Динамо более чем вдвое. Стоит отметить, что почти сразу Мохаррами должен был выводить загребцев вперед: получив мяч на правом фланге, он накрутил защитника и целил в ближний угол – Меньян не без проблем перевел на угловой. В общем, несмотря на преимущество "россонери", хорваты не выглядели мальчиками для битья: грамотно обороняясь они убегали в стремительные контратаки, а желание биться на каждом клочке поля зашкаливало. Чего только стоит спрут Ристовски за мячом, когда тот на огромной скорости летел за линию поля – Стефан сумел догнать сферу и уже в падении оставил мяч в игре.

За 10 минут до перерыва Оршич закручивал в дальний угол: мяч пролетел мимо стойки, Меньян даже прыгнул, но если бы Мислав был немного точнее, кипер Милана не дотянулся бы.

Салемакерс в ответ бил под перекладину – Ливакович в прыжке забрал. На 43-й минуте Леау оказался на газоне в штрафной соперника – Шутало задел соперника. Пенальти хладнокровно реализовал Жиру, разведя по углам мяч и голкипера. Первый гол Оливье в сезоне!

Сразу после перерыва Милан удвоил. Хозяева прервали атаку соперника у собственных ворот, доставили мяч в штрафную, Леау ворвался во вратарский левым флангом и навесил – Салемакерс головой переправил сферу под перекладину. Итальянцы прибавили в скорости и соперник начал не успевать за ними. К счастью, испанский арбитр давал играть и практически не останавливал игру после жестких стыков, выписав "горчичник" лишь Пиоли за чрезмерную эмоциональность. Убаюкав игроков Милана своей якобы беспомощностью хорваты сократили – Петкович под давлением защитников в штрафной соперника отдал сказочный пас на Оршича и тот точно пробил в дальний угол.

Через мгновение Мишич скосил Леау на подступах к штрафной и Милан получил шанс забить в третий раз. Удар со стандарта пришелся в стенку. Оршич нырял во вратарской "россонере", требуя пенальти – вместо этого получил "горчичник". За 15 минут до завершения матча Побега поставил точку в вопросе победителя, замкнув мощным ударом передачу Эрнандеса (мяч от перекладины влетел в сетку).

Победа принесла Милану 4 пункта и позволила возглавить группу Е, Динамо С с тремя баллами второй.

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