Мілан на власному полі приймав несподіваного лідера групи Е – Динамо Загреб. Хорвати у першому матчі сенсаційно здолали Челсі, що коштувало роботи Томасу Тухелю, в той час як італійці розписали нічию з Зальцбургом. Відступати підопічним Стефано Піолі було нікуди...

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Господарі з перших хвилин кинулись на ворота Динамо, але гості вдало відбивались. Перший небезпечний момент виник на 6-й хвилині, коли Тоналі головою намагався замкнути навісну передачу у штрафний, але вийшло значно вище. За трохи Жиру спробував пробити з-під захисника – також зависоко. Загребці у перші 10 хвилин майже не перетинали середину поля, тримаючи оборонні редути поблизу своїх воріт. Освоївшись і акліматизувавшись, вони дальніми ударами стали перевіряти Меньяна на пильність. Жиру втратив шанс, намагаючись зіграти по-піжонськи – опинившись сам на сам перед голкіпером він, після закидання за спини захисників, вирішив замкнути п'ятою, але банально не влучив по м'ячу.

На 20-й хвилині Леау втік від захисників, увірвався у штрафний майданчик і вже приготувався бити, однак оборонець в останній момент встиг вибити на кутовий. Згодом Беннасер наважився на удар з далекої відстані, але Ліваковіч у стрибку зумів вибити кулаками в поле. Леау стріляв з лівого флангу з меж воротарського – захисник собою заблокував удар. На середину першого тайму за ударами Мілан переважав Динамо більш ніж удвічі. Варто зазначити, що майже одразу Мохаррамі мів виводити загребців вперед: отримавши м'яч на правому фланзі, він накрутив захисника і цілив у ближній кут – Меньян не без проблем перевів на кутовий. Загалом, попри перевагу "россонері", хорвати не виглядали хлопчиками для биття: грамотно обороняючись вони втікали у разючі контратаки, а бажання битись на кожному клаптику поля зашкалювало. Чого вартий спурт Рістовскі за м'ячем, коли той на величезній швидкості летів за лінію поля – Стефан зумів наздогнати сферу і вже у падінні залишив м'яч у грі.

За 10 хвилин до перерви Оршіч закручував у дальній кут: м'яч пролетів повз стійку, Меньян навіть стрибнув, але якби Міслав був трішки точнішим, кіпер Мілана не дотягнувся б.

Салемакерс у відповідь бив під поперечину – Ліваковіч у стрибку забрав. На 43-й хвилині Леау опинився на газоні у штрафному суперника – Шутало зачепив суперника. Пенальті холоднокровно реалізував Жиру, розвівши по кутах м'яч і голкіпера. Перший гол Олів'є у сезоні!

Одразу по перерві Мілан подвоїв. Господарі перервали атаку суперника поблизу власних воріт, доставили м'яч до штрафного, Леау увірвався у воротарський лівим флангом і навісив – Салемакерс головою спрямував сферу під поперечину. Італійці додали у швидкості і суперник почав не встигати за ними. На щастя, іспанський арбітр давав грати і практично не зупиняв гру після жорстких стиків, виписавши "гірчичник" лише Піолі за надмірну емоційність. Заколисавши гравців Мілана своєю буцімто безпорадністю хорвати скоротили – Петковіч під тиском захисників у штрафному суперника віддав казковий пас на Оршіча і той влучно пробив у дальній кут.

За мить Мішіч скосив Леау на підступах до штрафного і Мілан отримав шанс забити втретє. Удар зі стандарту прийшовся у стінку. Оршіч пірнав у воротарському "россонері", вимагаючи пенальті – натомість отримав "гірчичник". За 15 хвилин до завершення матчу Побега поставив крапку у питанні щодо переможця, замкнувши потужним ударом передачу Ернандеса (м'яч від поперечини влетів у сітку).

Перемога принесла Мілану 4 пункти і дозволила очолити групу Е, Динамо З з трьома балами другий.

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