"Что с травмой? Вроде бы попустило. Судорога. Не знаю, почему такое сложное начало матча. Наверное, немного переживания было. К тому же они начали нас активно прессинговать, немного не справились с давлением. Пропустили быстрый гол, но сумели отыграться и начали играть в свой футбол. После забитого гола, в первом тайме, играли очень хорошо, но во втором уже было трудно физически.

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Мы готовились к Лиге чемпионов, мы верим в свои силы, в команду и каждого футболиста. Мы хотим выйти из группы и считаем, что это возможно. Йовичевич в перерыве сказал придерживаться плана, который был до игры, и продолжать играть так, как играем. Нас настраивает тренер, а в команде хороший микроклимат – все верят в каждого. Лейпциг, Селтик или Черноморец – продолжаем играть, даже если пропускаем. Хотим побеждать.

Да, ждали, что придет столько болельщиков. В первом тайме было больше болельщиков Селтика, их очень поддерживали. Было ощущение, что играем на выезде. Но после нашего гола услышали и наших болельщиков. Очень хорошо, что нас так принимают в Польше. Конечно, хотелось бы играть в Украине, но сейчас мы не можем этого сделать, к сожалению. Это очень тяжело, но таковы реалии.

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Гол Мудрика – это командные действия. Не один он играет, а для него создают моменты. Все знают его потенциал и данные. Он очень быстро бежит, ему надо давать пас в зону. Я этим и воспользовался, дал ему передачу. Все знают мастерство и способности Миши завершать. Для него не стало проблемой забить мяч. Рано еще говорить, что молодые игроки Шахтера воспользовались своим шансом. Это только начало. Мы должны всегда прибавлять и с каждым днем выходить на новый уровень", – цитирует Судакова Tribuna.