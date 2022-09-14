Это 5 поединок отчетных соперников в рамках главного еврокубка. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Селтик на "Футбол 24", стартует в 19:45. В первом туре украинцы разгромили немецкий РБ Лейпциг, а шотландцы проиграли Реалу также с крупным счетом. Команда из Глазго выиграла оба домашних поединка против дончан в предыдущих розыгрышах группового этапа ЛЧ. "Горняки" в родных стенах также неизменно побеждали "кельтов".

Шахтер – Селтик: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Команда Йовичевича во всех турнирах выиграла 4 из 5 поединков сезона (одна ничья), пропустив лишь 2 мяча, но и забив за матч в еврокубках столько же, сколько за все 4 в УПЛ. Подопечные Постекоглу феерично проехались по 6 соперникам в чемпионате Шотландии, наколотив в среднем более 4 голов за тур. Где смотреть матч Шахтер – Селтик онлайн? Игру показывают канал MEGOGO Футбол Первый, где в 18:50 начнет свою работу студия, а также Volia TV.

Отмечаем, что Шахтер выходит в том же стартовом составе, что и на предыдущий матч ЛЧ. А вот Селтик удивил. Израильский вингер Абада, лучший бомбардир шотландской Премьер-лиги (6 голов и 1 ассист), начинает в запасе. В то же время Сеад Хакшабанович впервые попал в старт.

Шахтер: Трубин – Лукас Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков

Селтик: Харт – Юранович, Картер-Уикер, Йенц, Грэм Тейлор – Макгрегор, О'Райли, Хататэ – Хакшабанович, Фурухаси, Жота