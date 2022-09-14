Шахтер – Селтик – видео гола
Шахтер встречается с Селтиком во втором туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
28' live
11’ Реа Хатате
Шахтер стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы над Лейпцигом. Во втором матче "горняки" принимают Селтик в Варшаве. Начало встречи получилось неудачным – команда Игоря Йовичевича пропустила быстрый гол.
Шахтер строит игру от обороны, но первый же выход на чужую половину стал роковым. Мудрик отпустил мяч от себя и обрезал всю команду. Хакшабанович и Хатате реализовали численное преимущество у ворот Трубина.
Шахтер – Селтик: онлайн-трансляция матча ЛЧ – Йовичевич без изменений в составе, большой сюрприз и камбэк от соперника
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter