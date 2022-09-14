Це 5 поєдинок звітних суперників у рамках головного єврокубка. У попередніх розіграшах ЛЧ вони обмінялися домашніми перемогами. Сьогоднішній матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Селтік на "Футбол 24", стартував о 19:45. У першому турі українці розгромили німецький РБ Лейпциг, а шотландці влетіли Реалу 0:3. Привоз уже на 1 хвилині. Бондар віддав не дуже вдалий поперечний пас, Степаненко не зміг прийняти, а Фурухасі миттєво зреагував. Японський форвард увірвався у штрафний, а там уже Трубін виручив, виставивши ногу.

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На 4-й проходить стрімка комбінація суперника – снаряд просвистів поруч з дальньою стійкою. Другий сейв Трубіна за 5 хвилин. Жота подавав, О'Райлі головою пробив у руки голкіперу. Невдалий вихід у контратаку. Мудрик дозволив Юрановічу себе випередити, після чого пройшов довгий пас і ситуація 5 проти 3 у штрафному Шахтаря. "Кельти" легко розіграли, ще один японець Хатате прошив Трубіна. Як же нервово перепасовуються донеччани у своєму штрафному та поблизу нього. Трубін так приймав передачу назад, що ледь не закотив у свої ворота, а там ще й Фурухасі влітав у підкаті.

Шахтар – Селтік – відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів

Швед взяв гру на себе, Грег Тейлор врізався в коліно Мар'яна, але той надто красиво завалився, і шведський суддя Нюберг на 11-метрову позначку не вказав, а VAR помилки в цьому рішенні не знайшов. Шостий удар Селтіка за менш ніж 30 хвилин, і третій сейв Трубіна. Розіграли на стандарті обидва центрбеки. Картер-Вікерс виграв верх і скинув, Єнц пробив, кіпер Шахтаря знову парирував ногами. Відбилися біля своїх воріт і зрівняли з першого ж свого удару. Мудрик після розкішного пасу за спини від Судакова втік на десь позиченому байку і не зупинявся аж до моменту, коли бахнув під поперечку. Михайло виправився за гол, який почався з його поганого прийому на чужій половині.

І як же неймовірно жаль за цей скасований гол Шведа. Конопля, який і в моменті з забитим м'ячем, ідеально розрізав захисні лінії, кинув на хід Мудрику, Михайло на мить затягнув з пасом, видивляючись партнерів у центрі штрафного, а м'яч тим часом перетнув лицьову лінію. Швед не з першого разу забив (спочатку влучив собі в ногу), однак судді не зараховують. Там ще й мінімальний офсайд у Мудрика вгледіли на повторах. Швед викручував у дальній нижній кут. Харт потягнув на кутовий, після якого знову дуже гаряче – Хатате ледь не зрізав у власні ворота.

Шахтар у другій половині першого тайму показав обнадійливу динаміку, витримавши шалений тиск перших хвилин. Вдалося збити темп суперника розміреним перепасом на своїй половині, а також приспати пильність "кельтів", адже ті відверто розслабилися та не чекали таких контрударів від українців, які довго не могли народити жодного моменту. Так, моментами Трубін і Матвієнко чудували, ледь не повторивши Бондаря інфарктними рішеннями у стилі воротаря суперника в 1 турі. Однак загалом донеччани краще контролювали гру весь період після 28 хвилини, коли востаннє пропустили удар з меж свого штрафного.

На старті 2 тайму знову прокидається Селтік. Жота накрутив захисників у штрафному і пробив, Трубін дещо нервово парирував, відбилися. Подобається ось ця нахабність, насолода від власної гри у виконанні гравців атаки Шахтаря. Майже пройшла красива комбінація з пасом Зубкова п'ятою і проходом Шведа на дриблінгу. Ось тільки останній пас Мар'яна підвів. Ех, а там у пропущеному голі на 10 хвилині все вирішив рикошет від Бондаренка, який намагався заблокувати удар Хатате і нівелював хокейний шпагат Трубіна. УЄФА переписав на автогол Артема, який чи не найменш впевнено себе почуває.

Топовий порятунок від Коноплі. Зубков привіз на чужій половині, Жота пройшов 3-4 опонентів, зокрема, поставивши в незручне становище Степаненка. І лише підкат правого фулбека Шахтаря, який грає ліворуч, врятував, обмеживши силу і точність розстрільного удару. Подвійна заміна від Йовічевіча. Зубкова і Шведа на 61 хвилині замінили Траоре та Петряк. Ризикований пас у поліклініку від Степаненка біля своїх воріт – легко обікрали все того ж Бондаренка, але далі Жота загубив супершанс. Бондар встиг виставити ногу, та й сам португалець впав у момент удару.

Бондаренка замінив Джурасек. Дуже прикра травма Судакова, який не може власними силами покинути поле. Очеретько вийшов. І знову Бондар блокує удар з кількох метрів – розіграли шотландці, Маеда пробивав через себе. Очеретько зайшов до штрафного, але його удар спокійно заблокували. Якумакісу ж ніхто не заважає у центрі володінь Трубіна. Відверто пробачив нападник Селтіка. Маеда замикає дальню стійку. Черговий розстрільний удар "кельтів", коли снаряд дивом не залітає у ціль.

Селтік на замінах відверто переграє Шахтар у фіналі зустрічі. Судоми і гримаси болю у Степаненка, який схопився за задню поверхню стегна після того, як занадто вклався у пас.Нові втрати для Петракова і збірних України перед вересневими матчами? Тарас на морально-вольових повертується у гру. Петряк небезпечно закидає на дальню стійку, але Мудрику до цієї передачі не дістатися. Трубін помиляється на виході, Бондар вкотре страхує і виводить мяч з лінії порожніх воріт. Шахтар у драматичній битві набирає 4 очки і зберігає лідерство до матчу Реала проти РБ Лейпциг, Селтік розжився першим балом, але навряд чи може дуже радіти цьому.

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