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Шахтер U-21 на последних минутах совершил камбэк против дубля Динамо

16:09 230 Читати українською
Шахтер U-21 на последних минутах совершил камбэк против дубля Динамо
Динамо  U-21 – Шахтер U-21

Молодежная команда Шахтера победила Динамо в 3 туре чемпионата Украины U-21 (2: 1).

Чемпионат Украины U-21 3 тур

Динамо U-21 – Шахтер U-21 – 1:2

Голы: Сухоручко, 53 – Скорко, 73 (аг), Бондаренко, 86

Молодежная команда Динамо на своем поле принимала сверстников из Шахтера. В составах команд вышли многие известные игроки, которые тренируются с первыми коллективами своих клубов.

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В первом тайме команды голов не забивали, а самый острый момент был у "горняков". Бондаренко получил передачу в штрафной, обыграл Бущана и завалился на газон. Арбитр показал игроку Шахтера желтую карточку за симуляцию.

Во второй половине встречи Динамо вышло вперед. На 53 минуте игроки киевлян подали угловой, который метко замкнул Сухоручко. Через 20 минут игрок Динамо Скорко срезал мяч в собственные ворота после прострела Меличенка. За 4 минуты до конца основоного времени Борячук удачно прошел по флангу и отдал пас в штрафную на Бондаренко, тот нанес точный удар в угол ворот.

В итоге – волевая победа молодежной команды Шахтера со счетом 2:1. После третьего тура "горняки" имеют максимум очков, а у подопечных Морозова осталось 6 зачетных пунктов.

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