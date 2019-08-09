Шахтар U-21 на останніх хвилинах здійснив камбек проти дубля Динамо

Молодіжна команда Шахтаря перемогла Динамо у 3 турі чемпіонату України U-21 (2:1).

Чемпіонат України U-21, 3 тур

Динамо U-21 – Шахтар U-21 – 1:2

Голи: Сухоручко, 53 – Скорко, 73 (аг), Бондаренко, 86

Молодіжна команда Динамо на своєму полі приймала однолітків з Шахтаря. У складах командивийшло чимало відомих гравців, які тренуються з першими колективами своїх клубів.

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У першому таймі команди голи не забивали, а найгостріший момент був у "гірників". Бондаренко отримав передачу у штрафному майданчику, обіграв Бущана та завалився на газон. Арбітр показав гравцю Шахтаря жовту картку за симуляцію.

У другій половині зустрічі Динамо вийшло вперед. На 53 хвилині гравці киян подали кутовий, який влучно замкнув Сухоручко. Через 20 хвилин гравець Динамо Скорко зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Меліченка. За 4 хвилини до кінця основоного часу Борячук вдало пройшов по флангу та віддав пас в штрафний на Бондаренка, той завдав влучного удару у кут воріт.

У підсумку – вольова перемога молодіжної команди Шахтаря з рахунком 2:1. Після третього туру "гірники" мають максимум очок, а у підопічних Морозова залишилось 6 залікових пунктів.