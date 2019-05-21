Шахтер U-21 – Динамо U-21: прямая трансляция матча

Молодежная команда Шахтера в Счастливом принимает сверстников с Динамо. Смотрите прямую трансляцию на "Футбол 24".

Шахтер U-21 и Динамо U-21 встретятся между собой в рамках 30 тура чемпионата Украины среди молодежных команд. Встреча пройдет в селе городского типа Счастливое.

Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Поединок начнется в 13:00.

Завтра, 22 мая, в Харькове на ОСК Металлист встретятся основные команды "горняков" и "бело-синих". Игра начнется в 19:30.