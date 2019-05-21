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Шахтер U-21 – Динамо U-21: прямая трансляция матча

21 мая 12:58 190 Читати українською
Шахтер U-21 – Динамо U-21: прямая трансляция матча
Шахтер U-21 – Динамо U-21 / соцсети

Молодежная команда Шахтера в Счастливом принимает сверстников с Динамо. Смотрите прямую трансляцию на "Футбол 24".

Шахтер U-21 и Динамо U-21 встретятся между собой в рамках 30 тура чемпионата Украины среди молодежных команд. Встреча пройдет в селе городского типа Счастливое.

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Поединок начнется в 13:00.

Завтра, 22 мая, в Харькове на ОСК Металлист встретятся основные команды "горняков" и "бело-синих". Игра начнется в 19:30.

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