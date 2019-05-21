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Шахтар U-21 – Динамо U-21: пряма трансляція матчу

12:55 283 Читать на русском
Шахтар U-21 – Динамо U-21: пряма трансляція матчу
Шахтар U-21 – Динамо U-21 / соцмережі

Молодіжна команда Шахтаря у Щасливому приймає однолітків з Динамо. Дивіться пряму трансляцію на "Футбол 24".

Шахтар U-21 та Динамо U-21 зустрінуться між собою у рамках 30 туру чемпіонату України серед молодіжних команд. Зустріч пройде у селі міського типу Щасливе.

Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Поєдинок розпочнеться о 13:00.

Завтра, 22 травня, у Харкові на ОСК Металіст зустрінуться основні команди "гірників" та "біло-синіх". Гра розпочнеться о 19:30.

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