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Шахтер U-21 – Динамо U-21 – 0:3 – видео голов и обзор матча

2 ноября 20:13 151 Читати українською
Шахтер U-21 – Динамо U-21 – 0:3 – видео голов и обзор матча
Шахтер U-21 – Динамо U-21 – 0:3 – видео голов и обзор матча

Шахтер U-21 дома проиграл Динамо U-21 в 14 туре молодежного чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Георгий Цитаишвили красивым ударом в дальнюю девятку вывел динамовцев вперед уже на 7-й минуте матча. Во втором тайме преимущество киевлян удвоил Евгений Смирный. В конце матча защитник Шахтера Юрий Мате установил окончательный счет, поразив собственные ворота.

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Стоит заметить, что за Динамо в этом поединке сыграл датский полузащитник Микел Дуелунд. Он вышел в старте и провел на поле 85 минут.

После этого матча молодежная команда Динамо продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своем активе 37 очков. У "горняков" 25 зачетных пунктов и 4 место.

Чемпионат Украины, молодежное первенство

Шахтер U-21 – Динамо U-21 – 0:3

Голы: Цитаишвили, 7, Смирный, 64, Мате, 90+3 (автогол)

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