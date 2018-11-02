Шахтар U-21 – Динамо U-21 – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Шахтар U-21 вдома програв Динамо U-21 в 14 турі молодіжного чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Георгій Цітаішвілі красивим ударом у дальню дев'ятку вивів динамівців вперед вже на 7-й хвилині матчу. У другому таймі перевагу киян подвоїв Євген Смирний. Наприкінці матчу захисник Шахтаря Юрій Мате встановив остаточний рахунок, вразивши власні ворота.

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Варто зауважити, що за Динамо у цьому поєдинку зіграв данський півзахисник Мікел Дуелунд. Він вийшов у старті та провів на полі 85 хвилин.

Після цього матчу молодіжна команда Динамо продовжує очолювати турнірну таблицю, маючи у своєму активі 37 очок. У "гірників" 25 залікових пунктів та 4 місце.

Чемпіонат України, молодіжна першість

Шахтар U-21 – Динамо U-21 – 0:3

Голи: Цітаішвілі, 7, Смирний, 64, Мате, 90+3 (автогол)