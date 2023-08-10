Галатасарай подписал контракт с бразильским полузащитником Тете, известным своими выступлениями в составе донецкого Шахтёра и Лестера. Об этом информирует официальный сайт турецкого клуба.

Галатасарай подписывает экс-звезду Шахтёра – игрок заработает 10 млн евро

Согласно источнику, 23-летний игрок подписал контракт по схеме 4+1. Ему будет выплачен бонус в размере 3,1 млн евро, это – стандартная практика для игроков, которые приходят в новый клуб на правах свободного агента.

Сообщается, что годовая зарплата Тете составит 2,8 млн евро.

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