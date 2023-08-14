Минулого тижня бразильський півзахисник Тете, відомий своїми виступами за Шахтар, офіційно став гравцем Галатасарая. 23-річний гравець перейшов до табору турецького гранда вільним агентом (скориставшись правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ), підписавши контракт за схемою 4+1.

Галатасарай підписав колишню зірку Шахтаря – він заробив 3 млн євро на підйомних

За інформацією Fotospor, Шахтар вимагає від Міжнародної федерації футболу дискваліфікації Тете. Зазначається, що на момент переходу у гравця був чинний контракт з "гірниками" (спливав 31 грудня). Ключовим аргументом "помаранчево-чорних" є те, що бразилець повернувся в Україну вже після повномасштабного вторгнення росіян і активної фази війни.

Окрім того, Шахтар просить покарати і Галатасарай, заборонивши йому здійснювати трансфери нових гравців (адже турецький клуб підписав Тете без згоди донеччан і без виплати відповідної компенсації).

Нагадаємо, Шахтар взимку 2019 року заплатив Греміо за Тете 15 мільйонів євро. Минулого сезону вінгер виступав за два клуби на правах оренди: першу частину кампанії провів у складі Ліона (19 матчів, 6 голів та 5 асистів), а у січні перейшов до Лестера, де зіграв 14 поєдинків, забивши один м'яч. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

Шахтар чекав більшого від Шведа: Маркевич підставить плече, або в гості до Роналду