Шахтар вимагає дискваліфікації Тете і санкцій проти Галатасарая – джерело назвало головний аргумент "гірників"
Донеччани вирішили влаштувати показовий процес, аби зупинити незаконний відтік своїх легіонерів.
Минулого тижня бразильський півзахисник Тете, відомий своїми виступами за Шахтар, офіційно став гравцем Галатасарая. 23-річний гравець перейшов до табору турецького гранда вільним агентом (скориставшись правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ), підписавши контракт за схемою 4+1.
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За інформацією Fotospor, Шахтар вимагає від Міжнародної федерації футболу дискваліфікації Тете. Зазначається, що на момент переходу у гравця був чинний контракт з "гірниками" (спливав 31 грудня). Ключовим аргументом "помаранчево-чорних" є те, що бразилець повернувся в Україну вже після повномасштабного вторгнення росіян і активної фази війни.
Окрім того, Шахтар просить покарати і Галатасарай, заборонивши йому здійснювати трансфери нових гравців (адже турецький клуб підписав Тете без згоди донеччан і без виплати відповідної компенсації).
Нагадаємо, Шахтар взимку 2019 року заплатив Греміо за Тете 15 мільйонів євро. Минулого сезону вінгер виступав за два клуби на правах оренди: першу частину кампанії провів у складі Ліона (19 матчів, 6 голів та 5 асистів), а у січні перейшов до Лестера, де зіграв 14 поєдинків, забивши один м'яч. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.
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