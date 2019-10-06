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Шахтер сыграет против СК Днепр-1 без двух основных защитников

06:00 12 Читати українською
Шахтер сыграет против СК Днепр-1 без двух основных защитников
Болбат и Матвиенко / фото: Шахтер

Накануне матча 10-го тура УПЛ наставник Шахтера Луиш Каштру имеет значительные кадровые проблемы.

 

Делегация "горняков" отправилась в Днепр без защитников Сергея Болбата и Николая Матвиенко, которые накануне тренировались отдельно от команды, сообщает пресс-служба клуба.

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Зато стоит отметить возвращение в расширенный состав Шахтера нападающего Даниила Сикана, который не попадал даже в заявку дончан последние несколько матчей, а преимущественно выступал за молодежную команду.

Добавим, что поединок СК Днепр-1 – Шахтер состоится сегодня, 6 октября. Начало запланировано на 14:00.

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Теги
Сергій Болбат Сергій Болбат Шахтер Шахтер Николай Матвиенко Николай Матвиенко СК Днепр-1 - Шахтер
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