Шахтар зіграє проти СК Дніпро-1 без двох основних захисників

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Вест Хем – Крістал Пелас: Ярмоленко знову виходить у старті "молотобійців" – онлайн-трансляція матчуАнглія — 5 жовт 2988