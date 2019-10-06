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Шахтар зіграє проти СК Дніпро-1 без двох основних захисників

06:00 266 Читать на русском
Шахтар зіграє проти СК Дніпро-1 без двох основних захисників
Болбат та Матвієнко / фото: Шахтар

Напередодні матчу 10-го туру УПЛ наставник Шахтаря Луїш Каштру має значні кадрові проблеми.

 

Делегація "гірників" вирушила до Дніпра без захисників Сергія Болбата та Миколи Матвієнка, які напередодні тренувалися окремо від команди, повідомляє прес-служба клубу.

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Зате варто відзначити повернення у розширений склад Шахтаря нападника Данила Сікана, який не потрапляв навіть до заявки донеччан на останні кілька матчів, а переважно виступав за молодіжну команду.

Додамо, що поєдинок СК Дніпро-1 – Шахтар відбудеться сьогодні, 6 жовтня. Початок матчу запланований на 14:00.

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Теги
Сергій Болбат Сергій Болбат Шахтар Шахтар Микола Матвієнко Микола Матвієнко СК Дніпро-1 - Шахтар
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