Донецкий Шахтер стал серебряным призером в номинации "Лучший профессиональный футбольный клуб". Главную награду UEFA Grassroots Awards 2020 получил бременский Вердер, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Горняки" были представлены среди номинантов благодаря своей инициативе "Давай, играй!". Основаный Шахтером фонд Shakhtar Social реализует этот проект массового футбола в 36 населенных пунктах Украины. В 2020 году в нем принимает участие более 4500 детей от 7 до 12 лет.

К слову, UEFA Grassroots Awards была учреждена 2010 года. Ежегодно награды присуждаются клубам и проектам в пяти номинациях "Лучший руководитель", "Лучший проект", "Лучший клуб", "Лучшая инициатива" и "Лучший профессиональный футбольный клуб". 2020 приняли участие 129 номинантов от 37 национальных ассоциаций.

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