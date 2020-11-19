Донецький Шахтар став срібним призером у номінації "Найкращий професіональний футбольний клуб". Головну нагороду UEFA Grassroots Awards-2020 здобув бременський Вердер, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Гірники" були представлені серед номінантів завдяки своїй ініціативі "Давай, грай!". Заснований Шахтарем фонд Shakhtar Social реалізує цей проект масового футболу у 36 населених пунктах України. У 2020 році в ньому бере участь понад 4 500 дітей від 7 до 12 років.

До слова, UEFA Grassroots Awards було засновано 2010 року. Щороку нагороди присуджуються клубам і проектам у п'яти номінаціях "Найкращий керівник", "Найкращий проект", "Найкращий клуб", "Найкраща ініціатива" та "Найкращий професіональний футбольний клуб". 2020 року взяли участь 129 номінантів від 37 національних асоціацій.

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