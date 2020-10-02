"Для меня это не удивительно, так как тренер и клуб по-разному видят ситуацию. Вернидуб поднял планку так, что даже клуб испугался. Потому что нужно искать деньги на расходы. Но это нормально.

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Раз вы приглашали тренера, который будет бороться за самые высокие места, то вы должны быть готовы к такому. Теперь вы пригласили Григорчука. А у него что, амбиции не такие же? И тот тренер хорошего уровня, и другой", – сказал Грозный в интервью изданию Sport.ua.

Напомним, на момент ухода Вернидуба из Шахтера солигорский клуб шел на 1-м месте чемпионата Беларуси.

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