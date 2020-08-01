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"Шансов было бы практически ноль": лидер Десны хочет сыграть в Лиге Европы против Милана

13:12 - Читати українською
"Шансов было бы практически ноль": лидер Десны хочет сыграть в Лиге Европы против Милана
Александр Филиппов / фото: Десна

Нападающий Десны Александр Филиппов не прочь сыграть в квалификации Лиги Европы против Милана, за который болеет с детства.

"На самом деле еще никто не знает, как оно будет. Завтра соберемся и посмотрим. Думаю, что все ребята будут на месте. Конечно, у большинства закончились контракты, но я думаю, руководство сделает все возможное и невозможное, чтобы эти ребята остались. У нас хороший коллектив, все опытные игроки, поэтому хочется этой командой ставить новые цели и их достигать.

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Я пока ничего не думаю о еврокубках. Ближе к жеребьевке уже будут предчувствия. Пока просто готовимся. Сейчас самое главное – хорошо провести сборы, подготовиться физически и психологически к началу чемпионата. В прошлом году, например, Александрия очень хорошо играла с Вольфсбургом, поэтому у нас будут какие-то шансы.

Действительно я слышал, что нам может попасться Милан. Это было бы отлично. Мы понимаем, что шансов у нас было бы практически ноль, может, один шанс. Интересно встретиться с такой командой. Будем смотреть", – цитирует Филиппова официальный сайт ТК Футбол.

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Теги
Александр Александр Филиппов Милан Милан Десна Десна Лига Европы
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