"Шансов было бы практически ноль": лидер Десны хочет сыграть в Лиге Европы против Милана

"На самом деле еще никто не знает, как оно будет. Завтра соберемся и посмотрим. Думаю, что все ребята будут на месте. Конечно, у большинства закончились контракты, но я думаю, руководство сделает все возможное и невозможное, чтобы эти ребята остались. У нас хороший коллектив, все опытные игроки, поэтому хочется этой командой ставить новые цели и их достигать.

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Я пока ничего не думаю о еврокубках. Ближе к жеребьевке уже будут предчувствия. Пока просто готовимся. Сейчас самое главное – хорошо провести сборы, подготовиться физически и психологически к началу чемпионата. В прошлом году, например, Александрия очень хорошо играла с Вольфсбургом, поэтому у нас будут какие-то шансы.

Действительно я слышал, что нам может попасться Милан. Это было бы отлично. Мы понимаем, что шансов у нас было бы практически ноль, может, один шанс. Интересно встретиться с такой командой. Будем смотреть", – цитирует Филиппова официальный сайт ТК Футбол.

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