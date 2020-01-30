Шахтер – Словацко – 1:0 – видео голов и обзор матча

Донецкий Шахтер минимально одолел чешский Словацко в контрольном поединке. Вашему вниманию видео забитого мяча и лучших моментов матча.

В первом тайме последнего контрольного матча на первом сборе "горняки" действовали активнее. Однако, в забитые мячи свое преимущество воплотить не сумели. Кроме того, повреждение получил основной защитник донетчан Исмаили.

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Зато открыл счет Шахтер на старте второго тайма. Сыграл джокер Луиша Каштру. На 56-й минуте Виктор Коваленко едва появившись на поле, сразу же замкнул на дальней стойке прострел Болбата – 1:0. Несмотря на созданные до конца матча обоюдные возможности, больше команды не забивали.

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