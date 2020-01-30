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Шахтер – Словацко – 1:0 – видео голов и обзор матча

12:12 63 Читати українською
Шахтер – Словацко – 1:0 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Словацко – видео гола и обзор матча / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер минимально одолел чешский Словацко в контрольном поединке. Вашему вниманию видео забитого мяча и лучших моментов матча.

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 0
0
Словацко
09:00 30:01:2020
завершено
 

В первом тайме последнего контрольного матча на первом сборе "горняки" действовали активнее. Однако, в забитые мячи свое преимущество воплотить не сумели. Кроме того, повреждение получил основной защитник донетчан Исмаили.

Исмаили травмировался в спарринге против Словацко

Зато открыл счет Шахтер на старте второго тайма. Сыграл джокер Луиша Каштру. На 56-й минуте Виктор Коваленко едва появившись на поле, сразу же замкнул на дальней стойке прострел Болбата – 1:0. Несмотря на созданные до конца матча обоюдные возможности, больше команды не забивали.

Шахтер завершил первый сбор победой над Словацко – Каштру удивительно угадал с заменой

blog_ava
Шахтер – Словацко: онлайн-трансляция контрольного матча – "горняки" закрывают первый сбор основой
09:02
638
Теги
Шахтер Шахтер Видеоновости Шахтер - Словацко Товарищеские матчи Словацко Словацко
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