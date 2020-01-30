Исмаили травмировался в спарринге против Словацко

Защитник донецкого Шахтера Исмаили досрочно завершил контрольный поединок против чешского Словацко на сборах в Турции. Бразилец получил повреждение.

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Медицинский штаб Шахтера сразу оказал Исмаили необходимую помощь, однако продолжить игру он не сумел. На 36-й минуте бразильца заменил Валерий Бондарь. Позже в программе Футбол NEWS сообщили, что у защитника ушиб локтя, поэтому его решили поберечь.

К слову, матч против Словацко – последний на первом тренировочном сборе Шахтера в Турции. В четверг, 30 января, донетчане должны вернуться в Украину.

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