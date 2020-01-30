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Шахтар – Словацко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

12:12 342 Читать на русском
Шахтар – Словацко – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Шахтар – Словацко – відео гола та огляд матчу / ФК Шахтар

Донецький Шахтар мінімально здолав чеський Словацко в контрольному поєдинку. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів матчу.

Товариські матчі
Шахтар
1
1 : 0
0
Словацко
09:00 30:01:2020
завершено
 

У першому таймі останнього контрольного матчу на першому зборі "гірники" діяли активніше. Однак, у забиті м'ячі свою перевагу втілити не зуміли. Крім того, ушкодження зазнав основний оборонець донеччан Ісмаїлі.

Ісмаїлі травмувався у спарингу проти Словацко

Натомість відкрив рахунок Шахтар на старті другого тайму. Зіграв джокер Луїша Каштру. На 56-й хвилині Віктор Коваленко тільки-но з'явившись на полі, відразу ж замкнув на дальній стійці простріл Болбата – 1:0. Попри створені до кінця матчу обопільні нагоди, більше команди не забивали.

Шахтар завершив перший збір перемогою над Словацко – Каштру дивовижно вгадав із заміною

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Шахтар завершив перший збір перемогою над Словацко – Каштру дивовижно вгадав із заміною
10:51
1813
Теги
Шахтар Шахтар Відеоновини Шахтар - Словацко Товариські матчі Словацко Словацко
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