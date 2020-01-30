Шахтар – Словацко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Донецький Шахтар мінімально здолав чеський Словацко в контрольному поєдинку. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів матчу.

У першому таймі останнього контрольного матчу на першому зборі "гірники" діяли активніше. Однак, у забиті м'ячі свою перевагу втілити не зуміли. Крім того, ушкодження зазнав основний оборонець донеччан Ісмаїлі.

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Натомість відкрив рахунок Шахтар на старті другого тайму. Зіграв джокер Луїша Каштру. На 56-й хвилині Віктор Коваленко тільки-но з'явившись на полі, відразу ж замкнув на дальній стійці простріл Болбата – 1:0. Попри створені до кінця матчу обопільні нагоди, більше команди не забивали.

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