Шахтер встречается с СК Днепр-1 в матче 14-го тура чемпионата Украины. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – СК Днепр-1 начинается в 19:00. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Шахтер – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ

Шахтер на неделе обыграл Барселону в Лиге чемпионов, а перед этим одолел Динамо. Впрочем, "горняки" занимают только четвертое место в чемпионате Украины. СК Днепр-1 имеет на три очка больше, хотя и провел на два матча больше.

Стартовые составы команд

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Криськив, Судаков, Невертон – Сикан.

Запасные: Рудько, Чигринский, Азаров, Мироши, Кастильо, Эгиналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келси.

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сапарий, Мирошниченко – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Леднев – Филиппов.

Запасные: Горбунов, Каплиенко, Кинарейкин, Кравец, Маркиньос, Пасич, Пурита, Витиньо, Юрчук.