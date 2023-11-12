Шахтар зустрічається з СК Дніпро-1 в матчі 14 туру чемпіонату України. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – СК Дніпро-1 розпочинається о 19:00. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Шахтар – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ

Шахтар на тижні обіграв Барселону в Лізі чемпіонів, а перед тим здолав Динамо. Втім, "гірники" посідають лише четверте місце у чемпіонаті України. СК Дніпро-1 має на три очки більше, хоч і провів на два матчі більше.

Стартові склади команд

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко – Зубков, Криськів, Судаков, Невертон – Сікан.

Запасні: Рудько, Чигринський, Азаров, Міроші, Кастільо, Егіналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келсі.

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сапарій, Мірошніченко – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв – Філіпов.

Запасні: Горбунов, Каплієнко, Кінарейкін, Кравець, Маркіньос, Пасіч, Пуріта, Вітінью, Юрчук.