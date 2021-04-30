Расширенный список игроков "сине-желтых" на тренировочный сбор, который начнется 15 мая, опубликован на официальном сайте УАФ.

Сборная Украины начнет подготовку к Евро-2020 без легионеров

В заявку попали сразу три новичка – хавбек Шахтера Георгий Судаков, полузащитник Динамо Богдан Леднев, а также 20-летний игрок Мариуполя Артем Бондаренко. Также стоит отметить, что Шевченко внес в список лидера Динамо Виталия Буяльского, который не вызывался на последние несколько сборов национальной команды.

Ближайшая игра сборную Украины ожидает уже 23 мая в Харькове, соперником "сине-желтых" в товарищеском матче будет команда Бахрейна.

Расширенный состав сборной Украины на матчи перед Евро-2020

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (СК Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).

"Юра, будеш капітаном". Той скривився і відмовив". Як збірна України зіграла перший матч в історії і виглядала "вбогою"