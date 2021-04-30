"По той информации, которая у меня сегодня, у Шахтера с нового сезона будет новый главный тренер. Список претендентов достаточно конкретный, с которыми идет работа. Единственный вопрос – сегодня кандидатура не утверждена. Стороны находятся в переговорах. Клуб общается сразу с несколькими тренерами.

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Новый тренер должен будет акцентировать внимание на воспитанников клуба и на молодежи, которую Шахтер покупает в Бразилии. Это воспитание и продажа. А для того, чтобы крупногабаритные продажи состоялись, нужно не только выигрывать титулы внутри страны, но и классно выступать на международной арене.

Некоторые из кандидатов не спешат с ответом. Они смотрят на окончательную позицию Шахтера в УПЛ. Для некоторых важно возглавить команду, которая сыграет в квалификации ЛЧ.

Чаще всего звучит фамилия Де Дзерби – главного тренера Сассуоло. Но на самом деле, Шахтер просматривает в Серии А не только одного итальянца. Кандидатов из Серии А целых два. Оба кандидата активно работают с командами Серии А", – заявил Денисов в программе Денисов Time.

Напомним, действующий контракт Луиша Каштру с "горняками" завершается летом. Шахтер проиграл золото УПЛ Динамо по итогам нынешнего сезона.

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