Шахтер встречается с Шахтером Караганда в рамках тренировочного сбора. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Шахтер Караганда стартует в 16:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на Shakhtar TV на официальном сайте дончан, а также на официальном канале клуба в YouTube.

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Это второй этап подготовки для обеих команд. На первом сборе дончане провели три поединка – обыграли Црвену Звезду и Вольфсбергер, а также расписали ничью с Мариуполем. Шахтер из Караганды недавно был в эпицентре внимания украинских болельщиков. Именно эта команда выбила ковалевский Колос в квалификации Лиги конференций.