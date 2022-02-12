Шахтар зустрічається з Шахтарем Караганда в рамках тренувального збору. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Шахтар Караганда стартує на о 16:00 за київським часом. Подивитися поєдинок у прямому етері можна на Shakhtar TV на офіційному сайті донеччан, а також на офіційному каналі клубу у YouTube.

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Це другий етап підготовки для обох команд. На першому зборі донеччани провели три поєдинки – обіграли Црвену Звезду та Вольфсбергер, а також розписали нічию з Маріуполем. Шахтар з Караганди не так давно був у епіцентрі уваги українських уболівальників. Саме ця команда вибила ковалівський Колос у кваліфікації Ліги конференцій.