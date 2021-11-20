Заря поехала в гости к Львову с 6-матчевой победной серией во всех турнирах и считалась явным фаворитом. Виктор Скрипник привычно выставил смелый атакующий состав с раскрытым центром. Львов сделал ставку на контратаки.

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Поединок складывался по идеальному для хозяев сценарию. Уже на 30-й секунде Львов открыл счет после фланговой атаки. Эрнест отбросил на Шину, а бразилец забил в пустые ворота. Шок для Зори.

Команда Виктора Скрипника взяла мяч под контроль и пыталась проходить редуты соперника верхом. Львов оборонялся средним блоком, стараясь сохранять компактность, а защитники Зари (особенно Цвек) забрасывали дальними передачами на форвардов.

Луганчане навязывали борьбу за подбор и так планировали создавать моменты. Выходило плохо. Лучшие шансы возникали после стандартов в исполнении Булецы. Сергей сначала остро пробил – спас голкипер. А потом хорошо подал – партнеры проиграли воздух.

Львов удвоил преимущество, организовав еще одну контратаку. Снова подача справа, Эрнест зацепился за мяч и прострелил вдоль ворот, а Цвек срезал в свои. Заря должна была отквитать до перерыва один гол, но арбитр не назначил очевидный пенальти за руку Махмутовича.

Скрипник в перерыве произвел тройную замену, чтобы укрепить центр поля и освежить левый фланг. Вышли Лунев, Кабаев и Жуниньо. Однако дивидендов пришлось подождать. В первой половине второго тайма Львов создал ряд моментов: Эрнест и Якимец не попали в створ, а Шина не замкнул прострел.

Заря сократила отставание шикарным дальним ударом Лунева – из-за пределов штрафной в "девятку". Коррективы Скрипники сработали, но Дулуб ответил тройной заменой и успокоил игру. Финальный свисток зафиксировал победу поднявшегося на 11 место Львова. Заря осталась третьей в таблице.

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