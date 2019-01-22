Шахтер разгромно проиграл Хайдуку в контрольном матче

"Горняки" уступили бронзовому призеру чемпионата Хорватии на сборах в Турции.

Контрольный матч

Шахтер – Хайдук – 1:4

Голы: Дентиньо, 30 – Цакташ, 21 Делич, 23 Жайро, 41, Теклич, 61

Шахтер (1 тайм): Пятов, Данченко, Хочолава, Матвиенко, Болбат, Майкон, Патрик, Дентиньо (Сикан, 37), Нем, Тайсон, Кайоде.

Шахтер (2 тайм): Кудрик, Бутко, Кривцов, Малышев, Исмаили, Степаненко, Тотовицкий, Марлос, Коваленко, Мудрик, Мораес.

Шахтер начал календарный год с разгромного поражения от хорватского Хайдука на тренировочном сборе в турецком городе Белек. Номинальным гостям удалось забить дважды в течение 3 минут. Сначала Цакташ реализовал пенальти после нарушения Матвиенко в штрафной, а через 2 минуты Делич забил в пустые ворота после сейва Пятова и рикошета.

Дентиньо сократил отставание донецкого клуба, забив головой после навеса от Тайсона. Однако Жайро под занавес первого тайма восстановил комфортное преимущество Хайдука в два мяча.

После перерыва состав "горняков" полностью поменялся, но это не слишком изменило общую картину в поединке. На 61-й минуте Теклич плотно пробил по воротам, мяч отскочил от газона перед Кудриком и оказался в воротах. На 89-й минуте Хайдук и вовсе мог довести счет в матче до неприличного, но форвард хорватского клуба промахнулся метров с восьми.

Отметим, в этой встрече в составе Шахтера дебютировал юный Даниил Сикан, который вчера подписал контракт с "горняками". 17-летний новичок на 38-й минуте заменил Дентиньо.