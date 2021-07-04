Шахтер проведет второй спарринг на сборах в Австрии. Соперник – польский Ракув. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Ракув стартует в 18:00 по Киеву. Это второй контрольный поединок "горняков" на сборах в Австрии – в первой игре подопечные Роберто Де Дзерби разгромили Санкт-Йоханн со счетом 5:0.

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Ракув – вице-чемпион Польши и обладатель Кубка страны сезона 2020/21. Прошлый сезон стал самым успешным в истории команды из Ченстоховы, которую возглавляет польский наставник Марек Папшун. Смотреть игру онлайн можно на Shakhtar TV.

Место в стартовом составе "горняков" снова получили все новички – Марлон, Педриньо и Лассина Траоре.

Стартовый состав Шахтера: Шевченко – Додо, Витао, Марлон, Корниенко – Алан Патрик, Майкон – Тете, Мудрик, Педриньо – Траоре.

Запасные: Пузанков, Гриценко, Твардовский, Конопля, Мампасси, Маркос Антонио, Дентиньо, Соломон, Танковский, Сиприано, Очеретько, Бондаренко, Сикан, Вьюнник.