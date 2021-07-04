Шахтар проводить другий спаринг на зборах у Австрії. Суперник – польський Ракув. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Ракув стартував о 18:00 за Києвом. Це другий контрольний поєдинок "гірників" на зборах у Австрії – в першій грі підопічні Роберто Де Дзербі розгромили Санкт-Йоганн з рахунком 5:0.

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Ракув – віце-чемпіон Польщі та володар Кубка країни сезону 2020/21. Минулий сезон став найуспішнішим в історії команди з Ченстохови, яку очолює польський наставник Марек Папшун. Дивитися гру онлайн можна на Shakhtar TV.

Місце у стартовому складі "гірників" знову отримали всі новачки – Марлон, Педрінью та Лассіна Траоре.

Стартовий склад Шахтаря: Шевченко – Додо, Вітао, Марлон, Корнієнко – Алан Патрік, Майкон – Тете, Педрінью, Мудрик – Траоре.

Запасні: Пузанков, Гриценко, Твардовський, Конопля, Мампассі, Маркос Антоніо, Дентінью, Соломон, Танковський, Сіпріано, Очеретько, Бондаренко, Сікан, В'юнник.

Наш склад на товариський матч із «Ракувом»



Пряма трансляція гри – на #Shakhtar TV і в Shakhtar Club ️https://t.co/2AjGb7B9dn#ШахтарРакув pic.twitter.com/oXtJ6yDFEH — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 4, 2021

Ракув: