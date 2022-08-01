23 серпня Шахтар зіграє на НСК Олімпійський у матчі-відкритті, повідомив журналіст Ігор Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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Наразі невідомо точно, хто стане суперником "гірників", але повідомляється, що президент УАФ Андрій Павелко хотів би, аби це був Кривбас. Динамо та СК Дніпро-1 проведуть свої ігри пізніше, бо мають заплановані поєдинки єврокубків.

Жеребкування календаря матчів УПЛ має відбутись вже цього тижня. У серпні планується зіграти 2 тури, базові дати – 23 та 28 серпня.

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