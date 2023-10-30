"Шахтер просил у Интера гораздо больше за Трубина", - бывший селекционер "горняков"
Бывший глава селекционного отдела Шахтера Жозе Боту прокомментировал трансфер Анатолия Трубина в Бенфику.
"Если бы я решал, я бы тоже дал 10 миллионов евро. Я знаю из своих контактов, что Шахтер просил у Интера намного больше. Но это было разумно, потому что Бенфика продаст Трубина легче, чем Интер (в сделку включен % от следующей продажи – прим.).
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Его позиция – это позиция проактивного вратаря, а это то, что нужно такой большой команде, как Бенфика. Я пересекался с ним в Шахтере, где не было такого давления, как в Бенфике. В Украине нет спортивных газет, мы играли далеко от дома и мало болельщиков приезжало, поэтому все было совсем по-другому.
Сейчас ему уделяют много внимания из-за цены. Пережив подобный опыт в таком большом клубе, как Бенфика, это сделает его еще лучше", – поделился Боту в комментарии A Bola.
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