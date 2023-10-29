"Честно говоря, я сильно разочарован, потому что мы хотели выиграть после неудачи в Лиге чемпионов. Мы хотели выступить хорошо и, думаю, мы начали хорошо, показали хороший футбол. Мы заранее знали, что будет непросто создавать возможности против Каса Пиа, потому что они очень хорошо защищаются по всей площади и штрафной. Впрочем, мы забили первый гол, и было два пути к победе: первый – забить второй, третий или четвертый гол, второй – не ошибаться в защите и выиграть со счетом 1:0.

Трубин стал лучшим вратарем Лиги чемпионов по важному показателю

К сожалению, нам не удалось реализовать эти варианты на практике. Мы создавали моменты, но оказались недостаточно эффективными, чтобы забить больше голов. В защите допустили две большие ошибки. В первой Трубин отразил пенальти, а вторая привела к голу. Команда пробовала все, чтобы забить второй гол, но нам пришлось смириться. Это очень расстраивает", – цитирует Шмидта пресс-служба Бенфики.

"Орлы" дают Спортингу шанс оторваться на вершине таблицы – у команд поровну очков, но "львы" свой матч тура еще сыграют. Порту также может догнать Бенфику.

Трубин снова отразил пенальти, но ошибка украинца стоила Бенфике победы