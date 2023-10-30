"Якби я вирішував, я б теж дав 10 мільйонів євро. Я знаю зі своїх контактів, що Шахтар просив у Інтера набагато більше. Але це було розумно, тому що Бенфіка продасть Трубіна легше, ніж Інтер (в угоду включений % від наступного продажу – прим.).

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Його позиція – це позиція проактивного воротаря, а це те, що потрібно такій великій команді, як Бенфіка. Я перетинався з ним у Шахтарі, де не було такого тиску, як у Бенфіці. В Україні немає спортивних газет, ми грали далеко від дому і мало вболівальників приїжджало, тому все було зовсім по-іншому.

Зараз йому приділяють багато уваги через ціну. Переживши подібний досвід у такому великому клубі, як Бенфіка, це зробить його ще кращим", – поділився Боту в коментарі A Bola.

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