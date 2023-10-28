Бенфика сыграла вничью с Касса Пией в девятом туре чемпионата Португалии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол24".

Чемпионат Португалии, 9 тур

Бенфика – Касса Пия – 1:1

Гол: Мариу, 44 – Ларрасабаль, 81

Украинский голкипер Анатолий Трубин попал в стартовый состав на матч против Каса Пии. Бенфика в первом тайме имела преимущество над соперником и пыталась контролировать игру. Открыть счет

удалось лишь 44 минуте. Автором гола стал полузащитник Мариу.

Трубин стал лучшим вратарем Лиги чемпионов по важному показателю

После перерыва в ворота "орлов" назначили пенальти. Трубин красивым сейвом в падении вытащил мяч из своих ворот. Уже пятый раз в этом сезоне соперники Бенфики пробивают пенальти. Украинский голкипер пропустил лишь дважды с отметки, в двух случаях он спасал свою команду, а еще в одном промахнулся игрок, пробив выше ворот.

Впрочем, удержать победу Бенфика не сумела. На 81 минуте Ларрасабаль сравнял счет, пробив с острого угла, а Трубин пропустил между ног.

В итоге "орлы" набрали 22 балла и переместились на первую строчку. Но главный соперник Спортинг имеет игру в запасе и в случае победы обойдет Бенфику.