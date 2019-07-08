Шахтер – Пролетер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча

Шахтер проводит третий контрольный матч на сборах в Австрии. Соперник "горняков" – сербский Пролетер. Ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Пролетер начнется в 13:00 по киевскому времени. Поединок в прямом эфире можно посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также онлайн-видеотрансляция доступна на официальном сайте "горняков".

На первых сборах команда Луиша Каштру выиграла оба матча против болгарских команд. Сначала "горняки" разгромили участника квалификации ЛЧ-2019/20 Лудогорец (3:0), а затем минимально обыграли софийский ЦСКА (1:0).

Вторые сборы Шахтер начал матчем против команды 3-го немецкого дивизиона Юрдингена. Украинцы расписали ничью 1:1 – голом отметился Густаво Бланко Лещук. Во втором матче "горняки" победили чемпиона Дании – Копенгаген со счетом 2: 1.

Шахтер обыграл Копенгаген благодаря дублю Мораеса – гибкая атака "горняков", активный Додо

Состав Шахтера: Трубин – Бутко, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Пихальонок – Соломон, Коваленко, Патрик, Фернандо – Бланко Лещук.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Додо, Танковский, Сикан.